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İngilizlerin gündemi: Kate Middleton'ın masrafları

İngiliz Düşes Kate Middleton'ın gardrobu İngilizlerin gündeminden düşmüyor.

13.04.2017 - 17:26
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Şimdiye kadar kıyafetlerini tekrar tekrar kullanması nedeniyle cimrilikle eleştirilen Kate Middleton; bu kez son zamanlarda yaptığı yüklü giyim alışverişleriyle eleştiri oklarının hedefinde.

İngilizlerin gündemi: Kate Middleton'ın masrafları

Çanta tercihi, giyim tarzı, kıyafetlerini kaç kez kullandığına kadar herşeyiyle İngilizlerin ilgi odağı olan 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Middleton'ı tutumlu bulanlar olduğu gibi cimri bulanlar da vardı. Şimdiyse fazla harcamalarıyle müsriflikle eleştiriliyor.

İngilizlerin gündemi: Kate Middleton'ın masrafları

Middleton, geçen yıl kıyafete 174 bin sterlin harcarken, bu yılın sadece ilk üç ayında 57 bin sterlin harcadı. 2017’nin prensesin en yüksek gardırop harcaması yaptığı yıl olması öngörülürken, İngilizlerin vergileriyle geçinen prensesi sert şekilde eleştiriyor.

İngilizlerin gündemi: Kate Middleton'ın masrafları

Cambridge Düşesi’nin 2015 yılında 43 bin sterlin harcarken, 2016’da harcamasını hemen hemen dörde katlayıp 174 bin sterline çıkardığı öğrenildi.

İngilizlerin gündemi: Kate Middleton'ın masrafları

İngilizlerin gündemi: Kate Middleton'ın masrafları

İngilizlerin gündemi: Kate Middleton'ın masrafları

İngilizlerin gündemi: Kate Middleton'ın masrafları

İngilizlerin gündemi: Kate Middleton'ın masrafları

İngilizlerin gündemi: Kate Middleton'ın masrafları

İngilizlerin gündemi: Kate Middleton'ın masrafları

İngilizlerin gündemi: Kate Middleton'ın masrafları

İngilizlerin gündemi: Kate Middleton'ın masrafları

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