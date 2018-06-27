İngilizlerin parlattığı son isim de kaybetti

Türkiye'yi himayesi altında tutmaya kalkan İngiltere ve Amerika, medyasıyla Türk siyasetine yön vermeye kalktı.
24 Haziran seçimleri öncesinde yapılan düzmece haberlerle halkın tercihini değiştirmeye çalışan İngiliz ve Amerikan medyası, istediği sonucu alamadı.
Birçok isim geldi geçti..
Kandil'in adayı Selahattin Demirtaş için "Erdoğan karşısındaki en güçlü aday" dendi, "Ekmeleddin İhsanoğlu'na müthiş destek" manşetleri atıldı.
Emine Ülker Tarhan, Figen Yüksekdağ, Şafak Pavey...
Erdoğan'a karşı kimler hakkında güzelleme yapmadılar ki...
MİLLETİN TERCİHİ ERDOĞAN
Amerika'da yayın yapan Time Dergisi ile İngiltere'de yayın yapan Financial Times'ın son gözdesi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında büyük bir hezimet yaşadı.
SONUÇ HEP AYNI
Türkiye'deki siyaseti haberleriyle dizayn etmeye çalışan İngiliz ve Amerikan medyası, okuyucularına 15 yıldır olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini duyurmak zorunda kaldı.