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İngilizlerin son umudu: Meral Akşener

İngiliz Financial Times, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olabilecek tek lider olduğunu yazdı.

23.03.2017 - 13:05
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İngilizlerin son umudu: Meral Akşener

Türkiye, 24 gün sonra yapılacak referanuma hazırlanırken sonuçlara etki etmek isteyen İngiliz medyası harekete geçti.

SIRA MERAL AKŞENER'DE

Her seçim öncesi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bazı siyasi liderleri parlatmaya çalışan İngilizler, bu kez de Meral Akşener için çalışmalara başladı.

Financial Times’ın yazarı Mehul Srivastava, bugünkü köşesine MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'i taşıdı.

"ERDOĞAN'A RAKİP OLABİLECEK TEK LİDER"

16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi evet/hayır oylarının başa baş gittiğini belirten yazar, Meral Akşener'i şu sözlerle gazladı: "İşte tam da bunun için bir çok politik analist, 60 yaşındaki Meral Akşener’i Erdoğan’a rakip olabilecek tek lider olarak görüyor.”

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