İngiltere: 100 milyar euro ödemeyeceğiz

İNGİLTERE: BU KADAR PARAYI ÖDEMEYEYİZ

Financial Times'ın haberine göre, Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit nedeniyle İngiltere'den 100 milyar euro ödemesini talep etmeye hazırlandığı iddiasına ilişkin Davis, AB'den henüz bu konuda resmi bir rakam iletilmediğini vurgulayarak, "100 milyar (euro) ödemeyeceğiz. Yapmamız gereken, hakların ve sorumlulukların ne olduğu konusunda detaylı bir şekilde tartışmak." ifadelerini kullandı.

Geçen haftalarda AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit'in İngiltere'ye toplam maliyetinin yaklaşık 50 milyar sterlin olacağı yönünde bir değerlendirmede bulunmuştu.