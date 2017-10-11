İngiltere ABD - İran anlaşmazlığı için Trump'la görüştü

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, May ile Trump'ın telefon görüşmesinde İran'ın nükleer anlaşması, ABD'nin Bombardier şirketine yönelik uyguladığı ithalat vergisi artışı ve Las Vegas saldırısını ele aldığı bildirildi.

Açıklamada, May'in İran'la yapılan nükleer anlaşmanın korunmasına ilişkin kararlılığını ifade ettiği, bu anlaşmanın yakından gözlenmesi ve uygulamasının son derece önemli olduğunu belirttiği duyuruldu.

"BİRLİKTE MÜCADELE EDİLMELİ"

Ayrıca açıklamada, görüşmede İngiltere, ABD ve diğer ortakların "İran'ın bölgede istikrarı bozacak aktivitelerine karşı" birlikte mücadele etmesi gerektiğinin vurgulandığı kaydedildi.

Her iki liderin ABD'nin Kanadalı Bombardier şirketinden yapacağı ithalata getirdiği vergi artışını da değerlendirdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, bu artışın Kuzey İrlanda'daki tesislerde istihdama olan etkisinin de gündeme getirildiği aktarıldı.

ABD Ticaret Bakanlığı geçen ay Bombardier şirketinin C serisi jetlerin ithalatına yüzde 220 ek ithalat vergisi getirilmesine karar vermişti.

Bu arada, Başbakan May'in, telefon görüşmesinde ABD Başkanı Trump'a bir kez daha Las Vegas saldırısına ilişkin üzüntü ve başsağlığı mesajını ilettiği de açıklamada ifade edildi.