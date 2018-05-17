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İngiltere: Filistin'e yardıma hazırız

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ve Filistin Devlet Başkanı Abbas telefonda görüştü. Johnson "ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını kabul etmiyoruz." dedi.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 09:39..
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson telefonda görüştü.

"YARDIMA HAZIRIZ"

Ülkesinin, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını kabul etmediği ve Gazze'de yaşamını yitiren sivil kurbanlara olan yakınlığını ifade eden Johnson, barışın sağlanması için yardıma hazır olduklarını aktardı.

BARIŞ SÜRECİ SAĞLANMALI

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise İngiltere'nin tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Filistin'in uluslararası meşruiyet üzerine tesis edilmiş barış sürecinin sağlanmasından yana olduğunu vurguladı.

İngiltere: Filistin'e yardıma hazırız

Gazze'de İsrail katliamı GALERİ

ABD'nin Kudüs ve mülteciler dosyalarını müzakere masasından kaldırmasının ardından İsrail ile Filistin arasında tek ara bulucu olmasının artık kabul edilemeyeceği görüşünü yineleyen Abbas, şu anda barışın sağlanması için uluslararası bir mekanizma istediklerini kaydetti.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralanmıştı.

İngiltere: Filistin'e yardıma hazırız

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