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İngiltere, Almanya ve Fransa'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

İngiltere, Fransa ve Almanya'da kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için ortak açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 14.10.2018 - 17:39..
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İngiltere, Almanya ve Fransa dışişleri bakanları, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gittikten sonra kaybolan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı için ortak bir açıklama yaptı.

"YANIT BEKLİYORUZ"

Açıklamada, "Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması aydınlığa kavuşturulmalıdır. Gerçeğin ortaya çıkması için güvenilir bir soruşturma ihtiyaç duyuluyor.

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ortak çabalarını destekliyoruz. Suudi Arabistan'dan ayrıntılı yanıtlar sunmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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