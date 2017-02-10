İngiltere askerleri hakkındaki iddiaların üzerini örtecek

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, Irak operasyonuna katılan bazı İngiliz askerleri hakkındaki işkence, tecavüz ve cinayet iddialarının soruşturulması için kurulan "Irak Tarihi İddialar Ekibi (IHAT)" isimli komisyonun çalışmalarına birkaç ay içerisinde son verileceğini bildirdi.

3 BİN VAKA 20'YE İNDİRİLİYOR

Fallon, komisyonun incelediği 3 bin vakanın bu yaza kadar 20'ye indirileceğini, 20 vakanın da Kraliyet Donanma Polisi'ne devredileceğini kaydetti.

Askerler hakkındaki iddiaları savunan tarafların avukatı Phil Shiner'ın geçen Şubat ayında görevini kötüye kullandığının ortaya çıkmasıyla IHAT'ın kapatılması yönünde hükümete yapılan çağrılara değinen Fallon, "Shiner'ın sahtekarlığının teşhir edilmesi, savunduğu iddiaların çöpe atılması ve IHAT'ın sonu demektir. Bu, uzun süredir iddiaların üzerlerine yapışıp kaldığı askerlerimizi rahatlatacak. Hukuk sistemimizin bu şekilde bir daha suistimal edilmemesi için harekete geçiyoruz. Bu, üstlerine haksız iddiaların yıkıldığı yüzlerce İngiliz askeri için büyük bir rahatlama olacak." diye konuştu.

CİDDİ İDDİALAR VAR DEMİŞTİ

2010'da kurulan IHAT'ın Başkanı Mark Warwick geçen ocak ayında yaptığı bir açıklamada önlerindeki bazı vakaların savaş suçu teşkil edebileceğini söylemişti. Warwick, "Önümüzde dikkate değer pek çok vaka var ve zamanı geldiğinde bunların savaş suçu teşkil edip etmediğini askeri yargı makamları ile istişare edeceğiz. Fakat şu anda incelediğimiz ciddi iddialar olduğu kesin." demişti.

Irak'ta 2003 - 2009 yıllarında görev yapan İngiliz askerleriyle ilgili cinayet, tecavüz ve işkence gibi iddiaları araştıran komisyonun önündeki vaka sayısının son yıllarda hızla arttığı dikkati çekmişti.