İngiltere Avrupa Gümrük Birliği'nden de ayrılıyor

İngiltere'nin AB'nin Gümrük Birliği'nden ve tek pazarından ayrılacağını yineleyen May'in sözcüsü "Herhangi bir fiziksel alt yapıdan kaçınmaya kesin şekilde bağlılığımızı sürdürüyoruz ve bu konuda AB ile net görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.

Sözcü "Ancak Brexit Bakanı David Davis aynı zamanda bunun sadece gelecekteki ilişki bağlamında çözülebileceği konusunda da açıktı" ifadelerini kullandı.

İngiltere, Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini işleme koyarak, 44 yıllık üyeliğin ardından Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini resmen başlatmıştı.