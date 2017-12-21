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İngiltere Başbakan Yardımcısı istifa etti

İngiltere Başbakan Yardımcısı Damian Green, İçişleri Bakanlığının hakkında yürüttüğü soruşturmasının kararı nedeniyle istifa etti.

AA | 21.12.2017 - 04:43..
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İçişleri Bakanlığının hakkında yürüttüğü soruşturmanın, Bakanlık tüzüğünü ihlal ettiği yönünde sonuçlanmasının ardından görevinden istifa eden İngiltere Başbakan Yardımcısı Damian Green, İngiltere Başbakanı Theresa May'e sunduğu istifa dilekçesinde, eylemlerinden dolayı özür diledi.

İngiltere Başbakan Yardımcısı istifa etti

LAPTOPUNDA AŞIRI PORNOGRAFİK İÇERİK BULUNDU

Green hakkında Kasım ayında çıkan bir haberde başbakan yardımcısının parlamentoda kullandığı bir dizüstü bilgisayarda "aşırı pornografik" içerik bulunduğu iddia edilmiş, bunun üzerine İçişleri Bakanı Amber Rudd konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma başlatılmadan bir hafta önce de iktidardaki Muhafazakar Partili bir aktiviste cinsel tacizde bulunduğu yönündeki bir başka iddiayla gündeme gelen Green, hakkındaki tüm iddiaları reddetmişti.

İngiltere Başbakan Yardımcısı istifa etti

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