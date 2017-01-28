Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın daveti üzerine bugün Türkiye’ye geldi.
THERESA MAY ANKARA'DA
May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.
(İngiliz Başbakan, dün de ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmüştü)
TÜRKİYE İLE TİCARİ İLİŞKİLER
May'in Ankara temaslarında DAEŞ'e karşı yürütülen uluslararası mücadele ele alınacak. Ayrıca Avrupa Birliği'nden ayrılmaya hazırlanan İngiltere'nin Türkiye ile ticari ilişkileri masaya yatırılacak.
İngiltere Başbakanı Ankara’da VİDEO