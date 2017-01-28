taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.827
USD
3,8741
EURO
4,1439
ALTIN
148,36
PETR
55,4400

İngiltere Başbakanı Ankara’da

İngiltere Başbakanı Theresa May, Başbakan Binali Yıldırım’ın daveti üzerine Ankara’ya geldi.

28.01.2017 - 11:41
  1. Haberler
  2. İç Haber
İngiltere Başbakanı Ankara’da

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın daveti üzerine bugün Türkiye’ye geldi.

THERESA MAY ANKARA'DA

May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.

İngiltere Başbakanı Ankara’da
(İngiliz Başbakan, dün de ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmüştü)

TÜRKİYE İLE TİCARİ İLİŞKİLER

May'in Ankara temaslarında DAEŞ'e karşı yürütülen uluslararası mücadele ele alınacak. Ayrıca Avrupa Birliği'nden ayrılmaya hazırlanan İngiltere'nin Türkiye ile ticari ilişkileri masaya yatırılacak.

İngiltere Başbakanı Ankara’da VİDEO

İngiltere Başbakanı Ankara’da

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli trafik polisinden kaçtı

Mustafa Ceceli trafik polisinden kaçtı

251
Gözaltına alınan HDP'li vekil serbest kaldı

Gözaltına alınan HDP'li vekil serbest kaldı

127
Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

468
CHP'li vekilden Murat Boz'a hayırsız evlat suçlaması

CHP'li vekilden Murat Boz'a hayırsız evlat suçlaması

459
CHP’li vekilden 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturası

CHP’li vekilden 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturası

364
Deniz piyadelerinden terörle mücadeleye destek

Deniz piyadelerinden terörle mücadeleye destek

54
Wesley Sneijder bağlama çaldı - İZLE

Wesley Sneijder bağlama çaldı - İZLE

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM