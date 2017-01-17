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İngiltere Başbakanı: Avrupa'dan ayrılmıyoruz

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB’den ayrılma sürecine ilişkin planını açıklayarak, “AB’den ayrılıyoruz ama Avrupa’dan ayrılmıyoruz.''dedi

17.01.2017 - 18:04
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İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine ilişkin planı açıkladı.

''AB'DEN AYRILIYORUZ AMA AVRUPA'DAN AYRILMIYORUZ''

Avrupa Birliği’nden ayrılacaklarını ancak Avrupa’dan ayrılmayacaklarını ifade eden May, Birleşik Krallık’ın Avrupa’daki ortak pazardan çıkmak anlamına da geldiğini dile getirdi.

Ülkesinin AB’ye kısmen üye olamayacağını bildiren May, ülkesinin AB ülkeleri ile “mümkün olabildiğince” serbest bir şekilde ticaret yapmayı amaçladıklarını bildirdi.

''DİĞER ÜLKELERİN BENİMSEDİĞİ BİR MODEL ARAYIŞINDA DEĞİLİZ''

İngiltere Başbakanı May, “Bağımsız, kendi kendini yöneten İngiltere ile Avrupa’daki dostlarımız ve müttefiklerimiz arasında yeni ve eşit ortaklık arıyoruz. Diğer ülkelerin benimsediği bir model arayışında değiliz. AB’den ayrılırken üyeliğin bir kısmını korumaya çalışmıyoruz. Birleşik Krallık, AB’den ayrılıyor. Benim görevim, İngiltere için yapabildiğimiz en iyi anlaşmayı sağlamak” ifadelerini kullandı.

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