İngiltere Başbakanı: Korkunç bir olay

İngiltere Başbakanı Theresa May, minibüs sürücüsünün aracıyla kaldırımdaki yayalara çarptığı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, korkunç bir olay. Tüm düşüncelerim olayın yaralıları, onların sevenleri ve olay yerindeki acil hizmet görevlilerinde." ifadelerini kullandı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn de olayın kendisini "şoke ettiğini" belirterek, cami yetkilileri, polis ve caminin bulunduğu bölgeyi de kapsayan Islington Belediyesiyle iletişim halinde olduğunu söyledi.

TERÖRLE MÜCADELE İNCELİYOR

İngiliz polisi, Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında teravih namazı sonrası Müslümanları hedef alan araçlı saldırının terörle mücadele birimi tarafından incelendiğini duyurdu.

"KASTEN HEDEF ALINDI"

Bu arada, Londra merkezli Britanya Müslüman Konseyinden (MCB) yapılan açıklamada, saldırının Finsbury Park Camisi yakınında bulunan "Muslim Welfare House" adlı toplum merkezi önünde yaşandığı bildirildi.

MCB'nin açıklamasında, son dönemde ülkedeki Müslümanların İslamofobik olaylarla karşı karşıya kaldığı anımsatılarak, bu saldırının da İslamofobik olayların "bugüne kadarki en şiddetli tezahüratı" olduğu kaydedildi.

MCB Genel Sekreteri Harun Khan da saldırganın eylemiyle teravihden çıkanları "kasten hedef aldığını" vurguladı.

Caminin bulunduğu ve adını aldığı Finsbury Park semti, genellikle konutların bulunduğu yerleşim alanlarından oluşuyor, Türkçe konuşan toplumun üyeleri de bu bölgede yoğun olarak ikamet ediyor.

"BEYAZ BİR İNGİLİZ ERKEK"

Görgü tanıkları, "beyaz bir İngiliz erkek" olarak tanımladıkları saldırganın, aracını cami yakınındaki kaldırımda bulunan vatandaşların üzerine sürdüğünü ve "Müslümanları öldüreceğim." diye bağırdığını aktarmıştı.