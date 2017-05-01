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İngiltere Başbakanı May 6 kez kapıda kaldı

İskoçya'nın Aberdeenshire kentindeki evlerin kapısını çalarak erken seçim afişi dağıtmak isteyen May'e hiçbir bölge sakini kapısını açmadı.

01.05.2017 - 16:13
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may

İngiltere Başbakanı Theresa May, erken genel seçim öncesinde televizyonlarda tartışma programlarına katılmak yerine kapı kapı dolaşıp afiş dağıtacağını söylemişti.

6 KEZ KAPIDA KALDI

İskoçya'nın Aberdeenshire kentindeki evlerin kapısını çalan Başbakan May, 6 kez kapıda kaldı. May, seçim kampanyasıyla ilgili afiş almak istemeyen bir bölge sakinine "Pekala, o zaman sizi rahatsız etmeyeceğiz." cevabını verdi.

AFİŞLERİ GÖREVLİLERE VERDİ

Kapısına gittiği evde defalarca kapıyı çalan May, kapının açılmaması sonucunda elindeki afişi kapının arasına sıkıştırırken görülüyor.

"AFİŞLERİ BİR ŞEKİLDE DAĞITMAK ZORUNDASINIZ"

May, çaldığı kapıların açılmaması üzerine kendisini görüntüleyen kameralara dönerek, “Afişleri bir şekilde dağıtmak zorundasınız.” şeklinde konuştu.

May, üst üste kapısını çaldığı 6’ıncı evin de kapıyı açmamasının ardından elindeki afişleri yanındaki görevlilere vererek, afiş dağıttığı bölgeden makam aracıyla ayrılmayı tercih etti.

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