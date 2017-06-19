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İngiltere Başbakanı May: Bu korkunç bir olay

İngiltere Başbakanı Theresa May, Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınındaki araçlı saldırıyı "korkunç" olarak tanımladı.

19.06.2017 - 08:52
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Theresa May, minibüs sürücüsünün aracıyla kaldırımdaki yayalara çarptığı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, korkunç bir olay. Tüm düşüncelerim olayın yaralıları, onların sevenleri ve olay yerindeki acil hizmet görevlilerinde." ifadelerini kullandı.

"MUHTEMEL TERÖR SALDIRISI"

May, saldırıya ilişkin, olayın "muhtemel terör saldırısı" olarak değerlendirildiğini açıkladı.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, May'in sabah saatlerinde saldırıyla ilgili acil kabine toplantısına (Cobra) başkanlık edeceği duyuruldu. May'in ifadelerine yer verilen açıklamada, İngiliz lider, olayın "muhtemel terör saldırısı" olarak ele alındığını kaydetti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn de olayın kendisini "şoke ettiğini" belirterek, cami yetkilileri, polis ve caminin bulunduğu bölgeyi de kapsayan Islington Belediyesiyle iletişim halinde olduğunu söyledi.

Bu arada, Londra merkezli Britanya Müslüman Konseyinden (MCB) yapılan açıklamada, saldırının Finsbury Park Camisi yakınında bulunan "Muslim Welfare House" adlı toplum merkezi önünde yaşandığı bildirildi.

İSLAMOFOBİK OLAYLAR ARTTI

MCB'nin açıklamasında, son dönemde ülkedeki Müslümanların İslamofobik olaylarla karşı karşıya kaldığı anımsatılarak, bu saldırının da İslamofobik olayların "bugüne kadarki en şiddetli tezahüratı" olduğu kaydedildi.

MCB Genel Sekreteri Harun Khan da saldırganın eylemiyle teravihden çıkanları "kasten hedef aldığını" vurguladı.

Caminin bulunduğu ve adını aldığı Finsbury Park semti, genellikle konutların bulunduğu yerleşim alanlarından oluşuyor, Türkçe konuşan toplumun üyeleri de bu bölgede yoğun olarak ikamet ediyor.

KALDIRIMDA YÜRÜYENLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Görgü tanıkları, "beyaz bir İngiliz erkek" olarak tanımladıkları saldırganın, aracını cami yakınındaki kaldırımda bulunan vatandaşların üzerine sürdüğünü ve "Müslümanları öldüreceğim." diye bağırdığını aktarmıştı.

Olayın tanıkları, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu söylerken, Londra polisi ise şimdiye kadar sadece yaralananlar bulunduğunu bildirdi.

Londra polisi, yerel saatle 00.20'de (TSİ 02.20) bir minibüsün kaldırımdaki yayalara çarptığı yönündeki bildirimler üzerine "büyük bir olaya" müdahale için polis ekipleri ve acil servis görevlilerinin bölgeye sevk edildiğini açıklamıştı.

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