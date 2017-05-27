İngiltere Başbakanı May: Hayırlı ramazanlar

İngiltere Başbakanı Theresa May; “Bu Ramazanda, bu barış, düşünce ve inanca bağlılık bayramının insanları nasıl birbirine yakınlaştırdığını kutlayalım” dedi.

Başbakan May, yayımladığı mesajında, Ramazan'ın hem İngiltere hem de dünya genelindeki bütün Müslümanlar için çok özel ve değerli bir dönem olduğunu ifade etti.

İFTARLARIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Ramazan’ın güçlü bir toplum ruhu beslediğine dikkati çeken May, iftarların da önemini vurgulayarak, iftarların toplumları bir araya getirme, komşuların tecrübelerini birbirleriyle paylaşma, dostluklar ve samimiyetin geliştirilmesi için önemli bir fırsat sunduğunu hatırlattı.

May; “Hem İngiltere’de hem de tüm dünyadaki Müslümanlara, hayırlı ramazanlar dileyelim" dedi.