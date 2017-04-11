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İngiltere Başbakanı May ile Trump Suriye'yi görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

11.04.2017 - 06:04
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sd

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, May ile Trump arasında bu akşam gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Suriye'ye ilişkin gelişmeler ile ABD'nin bu ülkeye yönelik operasyonunun ele alındığı bildirildi.

MAY'E DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR

Trump'ın görüşmede, ABD'nin Suriye rejimine yönelik operasyonuna desteğinden dolayı May'e teşekkürlerini ilettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Başbakan ve Başkan, Rusya'nın Esed ile olan ittifakının artık Rusya'nın stratejik çıkarına olmadığı yönünde (Rusya'yı) ikna etmeye yönelik bir fırsat doğduğunda mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, iki liderin de ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bu hafta yapacağı Moskova ziyaretinin, Suriye'de kalıcı siyasi çözüm sağlanması yönünde ilerleme kaydedilmesine yönelik fırsat sunduğu konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

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