İngiltere Başbakanı May Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Abdulaziz, ülkesini ziyaret eden İngiltere Başbakanı May ile başkentteki sarayında bir araya gelerek, bölgesel gelişmeleri ele aldı.

3 GÜN BÖLGE TURU YAPACAK

Görüşmeye, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, İçişleri Bakanı Emir Abdulaziz bin Suud bin Nayif, Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el-Cedan, Riyad Emiri Prens Faysal bin Bender bin Abdulaziz ile İngiltere'nin Riyad Büyükelçisi Simon Collis, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Yardımcısı Christian Turner ile Başbakanlık yetkilileri katıldı.

İkili ilişkiler ve bunları geliştirme yollarının ele alındığı görüşmede, bölgedeki gelişmeler de değerlendirildi.

İngiltere Başbakanı May, 3 günlük bölge turu kapsamında Irak ziyaretinin ardından dün akşam Riyad'a gelmişti. May'in daha sonra Ürdün'e gitmesi planlanıyor.

May, nisanda gerçekleştirdiği tur kapsamında da Suudi Arabistan ve Ürdün'ü ziyaret etmişti.