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İngiltere Başbakanı May'den Rusya'ya mesaj

İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya'yı "uluslararası düzeni tehdit etmekle" suçladı.

14.11.2017 - 07:29
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Londra Finans Merkezinin yıllık geleneksel yemeğinde konuşan May, Rusya'nın Batıda karışıklık yaratmak için "bilgiyi silahlaştırdığını" öne sürerek, "Hepimizin dayandığı uluslararası düzeni tehdit eden, Rusya'nın eylemleridir." dedi.

May, Rusya'nın son yıllarda bazı Batı ülkelerindeki seçimlere müdahalede bulunduğunu, devlet kurumlarına siber saldırılar düzenlediğini iddia etti.

"RUSYA'YA BASİT BİR MESAJIM VAR"

Başbakan May, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya'ya basit bir mesajım var. Ne yaptığını biliyoruz ve başaramayacaksın çünkü demokrasilerimizin direncini, açık ve özgür toplumların kalıcı cazibesini ve Batılı milletlerin bizi birleştiren ittifaklara bağlılığını hafife alıyorsun. Rusya, bilgiyi silahlaştırmaya çalışıyor. Rusya, devlet medyası eli ile Batıda karışıklık yaratmak ve kurumlarımızın altını oymak için yalan haberler yapıyor ve fotoshoplanmış fotoğraflar kullanıyor."

Rusya'nın Kırım'ı ilhakına da değinen May, bunun 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da bir ülkenin diğerinden zor kullanarak kopardığı ilk toprak parçası olduğunu söyledi.

"AB İLE GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ SÜRÜYOR"

İngiltere'nin, Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma (Brexit) sürecinde olmasına karşın Avrupa ile güvenlik iş birliğini sürdürdüğünü hatırlatan May, "Bu nedenledir ki Ukrayna'ya askeri ve ekonomik desteğimizi artırdık. Bu nedenledir ki siber güvenliğimizi güçlendiriyoruz ve Rusya'daki yolsuzluğun yarattığı karın İngiltere'ye akışını engellemek için finans rejimimizi sıkılaştırmaya bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, kendisini korumak için elinden geleni yapacağını ve müttefikleriyle bu yönde çalışacağını anlatan May, "Soğuk Savaş" dönemine dönmek istemediklerini vurguladı.

"ULUSLARARASI DÜZENİ KORUMAK İÇİN..."

Theresa May, "Rusya farklı bir yol seçebilir ve bir gün seçeceğine de inanıyorum ancak Rusya bunu yapmadıkça, biz çıkarlarımızı ve bunların dayandığı uluslararası düzeni korumak için birlikte hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile ilişki kurmayı ve diyalog içinde kalmayı istediklerini dile getiren May, Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın ilerleyen günlerde bu ülkeye gerçekleştirmesi planlanan ziyaretinin de bunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

"EKONOMİ, DEMOGRAFİ, TARİH VE MEZHEP GERİLİMİNİN KARIŞIMI..."

Uluslararası düzenin Ortadoğu'daki istikrarsızlıkla da tehdit edildiğini söyleyen May, "Ortadoğu'da gördüğümüz çatışmaların kökü ekonomi, demografi, tarih ve mezhep geriliminin karışımında yer alıyor." açıklamasını yaptı.

Geçmişte ülkeleri ve hatta bir bütün olarak bölgeleri yeniden yapmayı denediklerini ifade eden May, bu girişimlerin hem bu coğrafyalarda yaşayan insanlara büyük bedeller ödettiğini hem de kendilerinin gerekli durumlarda müdahalede bulunma isteklerini körelttiğini vurguladı.

May, bununla birlikte askeri müdahalelerin başarısızlığa mahkum olduğu görüşüne karşı çıkmak gerektiğini savundu.

"İNGİLTERE GEREKEN YERDE SERT GÜCÜNÜ KULLANMAKTAN KORMUYOR"

"Silahlı müdahalelerin başarısızlığa mahkum olduğu efsanesinin kendilerini felç etmemesi gerektiğini" dile getiren May, şunları kaydetti:

"İngiltere, gereken yerde sert gücünü kullanmaktan korkmuyor ve korkmayacak. Aslında ben bu sözleri söylerken dünya çapında yaptığımız da bu. Dünyada önde gelen gizli servislerimizden, Irak ve Afganistan'daki binden fazla askerimize, Suriye ve Irak semalarında operasyon düzenleyen Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ve Körfez'in sularında devriye gezen donanmamıza kadar (bunu yapıyoruz)."

İngiltere'nin, bölgede "kilit" konumdaki ortaklarının gücüne ve istikrarına verdiği öneme dikkat çeken May, "Suudi Arabistan'dan Ürdün'e kadar, kendilerini savunmalarına ve sınırlarını ve şehirlerini teröristlerden İran destekli proksilere kadar- dış saldırılardan korumalarına destek vereceğiz." diye konuştu.

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