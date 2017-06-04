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İngiltere Başbakanı May'den saldırı sonrası açıklama

İngiltere Başbakanı Theresa May, radikal görüşlerin ülkede fazlasıyla tolere edildiğini ifade etti.

04.06.2017 - 13:44
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İngiltere Başbakanı May'den saldırı sonrası açıklama

Londra'da dün gece meydana gelen terör saldırısında 7 kişi öldü, 48 kişi ise yaralandı. İngiltere Başbakanı Theresa May, Londra'daki Başbakanlık Ofisi "10 Numara"da, Londra Köprüsü ve yakınındaki Borough Pazarı’nda düzenlenen saldırılar ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

"BU 3.SALDIRI"

Saldırıyla ilgili açıklamada bulunan May, bu son saldırının radikal İslamcıların ülkede son zamanlarda düzenlediği 3. saldırı olduğunu kaydetti.

"FAZLASIYLA TOLERE EDİLİYOR"

"Aşırıcılık ülkemizde fazlasıyla tolere ediliyor." diyen May, aşırıcılığın kamu sektörü ve toplumda tespit edilip başının ezilmesi gerektiğini vurguladı. Ülkenin karşı karşıya oldukları tehditlerde yeni bir eğilimin gözlemlendiğini savunan May, şöyle devam etti:

"TERÖR TERÖRÜ BESLİYOR"

"Terör terörü besliyor. Failler, saldırı düzenleme konusunda ilham alıyor: Bunu yıllar süren inceleme ve eğitimin sonucunda dikkatlice oluşturulan planlarla değil, internet üzerinden radikalleşen yalnız kurt saldırılarıyla bile değil, fakat birbirini taklit ederek ve çoğunlukla en çiğ saldırı yöntemlerini kullanarak yapıyorlar."

"GİDİŞAT BÖYLE DEVAM EDEMEZ"

'Gidişatın böyle devam edemeyeceğini' vurgulayan May, "Aşırıcılığa gelince bazı şeylerin değişmesi gerekiyor." diyerek, konu hakkında adımlar atılacağının sinyalini verdi.

İngiltere Başbakanı May'den saldırı sonrası açıklama

SALDIRILARIN ORTAK NOKTASI: RADİKAL İSLAMCILIK

May, son zamanlarda düzenlenen saldırıların birbirleriyle bağlantılı olmadığını ancak ortak noktalarının 'nefreti ve mezhepçiliği körükleyen radikal İslam ideolojisi' olduğunu ifade etti.

"ZAMANIMIZIN EN BÜYÜK GÖREVİ BU SAPKIN İDEOLOJİYİ YENMEKTİR"

İngiltere Başbakanı, şöyle devam etti: "Bu ideoloji, İslam'ın ve gerçekliğin saptırılmasıdır. zamanımızın en büyük görevi bu ideolojiyi yenmektir ancak salt askeri müdahaleyle yenilemez. Kalıcı bir savunmacı anti-terör operasyonuyla da yenilemez. Bunu ancak insanların gözlerini bu şiddetten farklı yöne çekip, çok kültürlü İngiliz değerlerinin nefreti savunan vaizlerden üstün olduğunu anlatabildiğimizde olur."

SEÇİMLER ERTELENMEYECEK

Diğer yandan 8 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimlerin tarihinde bir değişiklik yapılmayacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı May'den saldırı sonrası açıklama

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