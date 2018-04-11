İngiltere, ABD'nin Suriye'ye müdahalesine katılmaya hazır

Suriye Duma'da Beşşar Esad rejiminin kimyasal silahla 80 sivili öldürmesiyle birlikte Amerika harekete geçti.

Donanma filosunu Akdeniz'e gönderen Amerika'ya en büyük destek İngiltere'den gelmeye devam ediyor.

PARLAMENTO ONAYI ARANMADAN, ONAYLANACAK

İngiliz haber kanalı BBC, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Suriye'ye askeri müdahaleyi onaylamaya hazır olduğunu bildirdi. İngiliz Başbakan, olası bir müdahalede parlamentonun onayını aramayacak.

DEV DONANMA AKDENİZ YOLUNDA

ABD Deniz Kuvvetleri dün yaptığı açıklamada 5 ve 6'ıncı filolarını Akdeniz'e sevk ettiğini açıklamış, yapılan açıklamada 6 bin 500 personel ile yola koyulan filoda dev savaş makinelerinin de bulunduğu belirtilmişti.

İNGİLİZLERDEN DESTEK

İngiltere, hazırlanılan harekata Güney Kıbrıs üzerinden destek vermeye hazırlanıyor. Güney Kıbrıs'ta bulunan hava üssüne avcı tipi uçaklarını yerleştiren İngilizler, hem havada Suriye uçaklarını avlamayı, hem de taşıdığı mühimmat ile hava üslerine saldırmayı hedefliyor.