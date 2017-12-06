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İngiltere Başbakanı May'e suikast girişimi iddiası

İngiltere Başbakanı Theresa May'e bombalı ve bıçaklı suikast hazırlığı yaptığı iddia edilen bir kişinin yakalandığı bildirildi.

AA | 06.12.2017 - 13:35..
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BBC'nin haberine göre, Naa'imur Zakariyah Rahman (20) adlı şüpheli, geçen hafta başbakanlık ofisinin bulunduğu Downing Street'e bombalı saldırı hazırlığındayken yakalandı.

Rahman'ın, Downing Street'i koruyan kapılara bombalı saldırı düzenleyeceği, ardından Başbakan May'i bıçaklayarak öldürmeyi planladığı iddia ediliyor.

İngiltere Başbakanı May'e suikast girişimi iddiası

2 ŞÜPHELİ MAHKEMEYE ÇIKARILACAK

Terörle mücadele ekiplerinin 28 Kasım'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Rahman ve 21 yaşındaki diğer şüpheli Mohammed Aqib Imran'ın bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

MART'TAN BU YANA 9 SALDIRI ENGELLENDİ

İngiltere iç istihbarat teşkilatı MI5 Başkanı Andrew Parker, mart ayından bu yana ülkede 9 terör saldırısının engellendiğini, terör tehdidinin daha önce görülmemiş bir ölçekte ve hızda büyüdüğünü iddia etmişti.

İngiltere'de bu yıl ilki 22 Mart'ta olmak üzere araçlı, bıçaklı ve bombalı 5 terör saldırısı yaşanırken, toplam 36 kişi hayatını kaybetti. Saldırılardan birinde de teravih namazından çıkan cami cemaati hedef alındı.

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