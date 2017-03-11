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İngiltere Başbakanı May’in kahkahası

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Avam Kamarası’nın oturumunda uzun uzun gülmesi ilgi çekti.

11.03.2017 - 10:46
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The Independent'in haberinde, Başbakan May'in İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın oturumunda ilginç şekilde kadraja girdiği belirtildi.

"GÖNÜLLÜ ANLAŞMA" KONUSU GÜLDÜRDÜ

Habere göre İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in İngiltere başbakanını Surrey Kontluğu'nun yöneticileriyle ‘gönüllü anlaşma' yapmakla suçlaması, May'in uzun uzun ve içten gülmesine neden oldu.

İngiltere Başbakanı May’in kahkahası

Gülen Teresa May'ın görüntülendiği video, sosyal ağlarda hızla yayıldı. Kullanıcılar ayrıca photoshop kullanarak birçok eğlenceli görsel üretti.

İngiltere Başbakanı May’in kahkahası VİDEO

Bir kullanıcı, "Birileri daha önce ‘Başbakana sorular'da Teresa May'in balık ziyafeti çektiğini gördü mü?" diye sordu ve şu görüntüyü paylaştı:

İngiltere Başbakanı May’in kahkahası

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