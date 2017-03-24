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İngiltere Başbakanı May'in korku dolu anları kamerada

Londra'daki terör saldırısının gerçekleştiği anlarda Başbakan May'in parlamento binasından çıkarıldığı anlar ortaya çıktı.

24.03.2017 - 12:14
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İngiltere Başbakanı May'in korku dolu anları kamerada

İngiltere'nin başkenti Londra'da önceki gün gerçekleşen saldırıda biri polis dört kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralanmıştı.

BAŞBAKAN MAY'İN KORKU DOLU ANLARI

İngiliz The Sun gazetesinin saldırı sırasında elde ettiği görüntülerde Başbakan Theresa May'in korumalarının verdiği talimatlarla aracına bindiği anlar kameraya yansıdı.

PANİKLE KOŞARAK ARACINI ARADI

Saldırganın güvenlik güçlerince vurulduğu noktaya yaklaşık 90 metre uzaklıkta çekilen videoda, Theresa May'in panikle koşarak aracını aradığı, önce yanlış yöne gidip ardından korumalarının yardımıyla aracını bulduğu görülüyor. Silahlı korumaları eşliğinde araca binen May, Parlamento binasından uzaklaşıyor.

İngiltere Başbakanı May'in kaçma anı VİDEO

İngiltere Başbakanı May'in korku dolu anları kamerada

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