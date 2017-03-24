İngiltere Başbakanı May'in korku dolu anları kamerada

1 Evlilik programları vatandaşı "şair" yaptı RTÜK'e evlilik programlarına ilişkin yapılan şikayetler arasında bir vatandaşın, "RTÜK kayda alın şikayetimi" başlıklı şiiri dikkati çekti.

2 Dünyanın en gösterişli kütüphaneleri Dünyanın en güzel kütüphanelerinde kitap okuyabileceğiniz yerleri sizler için derledik...

3 Gezici Araştırma'nın uydurma anket sonuçları Anket şirketleri, gönlünden geçen her rakamı 'araştırma sonucu' diye yutturmaya çalışıyor, bizim gibi itiraz edenleri de mahkemeye veriyor.

4 Kanada’dan ABD'ye 2 boyutlu Justin Trudeau yasağı Kanada hükümeti, ABD’deki temsilciliklerine Başbakan Trudeau’ya ait iki boyutlu maketleri kullanma yasağı getirdi.

5 Bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı TSK, Irak'tan Türkiye'ye yasadışı yollardan girmeye çalışan 4 teröristin yakalandığını duyurdu.

6 Ebru Yaşar: Bizde masraf çok Reklam teklifleri alan Ebru Yaşar, Gülşen'in "ben oğlumu reklama alet etmem" sözlerine karşılık "Bizde ikiz çocuk var. Masraf çok" dedi.