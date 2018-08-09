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İngiltere Başbakanı Theresa May alay konusu oldu

Prens William'ı selamlarken fazla eğilen Başbakan May, eleştirilerin hedefindeki isim oldu.

Haber Merkezi | 09.08.2018 - 14:06..
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İngiltere Başbakanı Theresa May alay konusu oldu

İngiltere Başbakanı Theresa May,  Cambridge Dükü Prens William ile birlikte Fransa'nın Amiens şehrinde Amiens Muharebesi'nin 100. yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

HERKES DALGA GEÇİYOR

Amiens Katedrali'ne gelen Prens William'ı karşılayan May, prensi selamlamak için reverans yaptı.

Başbakan May'in reverans yaparken çok fazla eğilmesi İngiliz basını ve sosyal medyada yine alay konusu oldu.

Başbakan May, haziran ayında Nottinghamshire'daki bir rehabilitasyon merkezi ziyareti sırasında Prens William ile tokalaşırken reveransı abartmış ve eleştirilerin odağı olmuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May alay konusu oldu VİDEO

KRALİYET AİLESİNE SAYGI

İngiltere başbakanının kraliyet ailesine saygısını göstermek için Kraliçe ve eşi Prens Philip'e reverans yapması, Prens Charles ve onun kardeşleri, Prens William ve Cambridge Düşesi ile Prens Harry ve Meghan Markle için eğilmesi gerekiyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May alay konusu oldu

İngiltere Başbakanı Theresa May alay konusu oldu

İngiltere Başbakanı Theresa May alay konusu oldu

İngiltere Başbakanı Theresa May alay konusu oldu

İngiltere Başbakanı Theresa May alay konusu oldu

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