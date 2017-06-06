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İngiltere Başbakanı Theresa May: Yeni saldırılar olabilir

Londra’da 7 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının ardından konuşan Başbakan Theresa May, güvenlik açıklaması yaptı.

06.06.2017 - 10:45
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theresa may

Pazar günü gerçekleşecek olan genel seçimlere kadar alarm seviyesinin üst düzeyde kalacağını ifade eden Başbakan May, “terörün amacına ulaşmasına izin vermeyeceklerini” belirtti:

"YENİ SALDIRI OLABİLİR"

"Ulusal güvenlik tehdidi seviyesi en üst düzeyde olmaya devam ediyor. Bu da yeni bir terör saldırısı olasılığı çok yüksek anlamına geliyor. Halkı korumak ve kamuoyuna açık yerlerde güveni ve huzuru tesis etmek adına polisimiz ek güvenlik önlemleri aldı. Buna Londra’daki köprüler de dahil. Yaşananlar sonrası ortaya çıktı ki, yaşamını yitirenler arasında farklı milletlerden de insanlar var. Bu Londra ve Birleşik Krallık’a yönelik bir saldırıydı ama aslında tüm özgür dünyaya verilen bir gözdağıydı.”

İngiltere Başbakanı Theresa May: Yeni saldırılar olabilir

İngiltere Başbakanı Theresa May: Yeni saldırılar olabilir

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