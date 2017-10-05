"Pişmiş tavuğun başına gelmeyen o'nun başına geldi" cümlesi gerçekten karşılığını buldu hem de İngiltere Başbakanı Theresa May üzerinde. Muhafazakar Parti'nin Manchester kongresinde konuşan May kürsüye çıktığında öksürük krizine tutuldu. İşte ne olduysa o andan sonra oldu.

ÜNLÜ KOMEDYENDEN İSTİFA MEKTUBU

May'ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada öksürük krizleri baş gösterdi. Konuşmasında sık sık öksüren İngiltere Başbakanı, rahatsızlığı dolayısıyla sesi zaman zaman kesilirken, Başbakanı’nın konuşmasının ortasında ise gazeteci kılığına giren komedyen Simon Brodkin, korumaları aşarak kürsüye fırladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'ın zor anları VİDEO





Brodkin, May'a üzerinde İngiltere'de işten çıkartılmada kullanılan P45 belgesini uzattı. Brodkin, temsili işten kovulma evrakı verdiği May'ı protesto etti.

Brodkin evrakı verirken “Bunu size vermemi Boris Johnson (Dışişleri Bakanı) söyledi.” dedi. Sahnede zor anlar yaşayan Başbakan mektubu alarak, “Bu kağıdı alması gereken kişi İşçi Partisi Başkanı Jeremy Corbyn’dir.” ifadelerini kullandı. Şakanın ardından May'ın modunun düştüğü görülürken, güvenlik görevlileri Brodkin'i dışarı çıkarttı.

PARTİ SLOGANINDAN MAY'A TERS KÖŞE

Tatsız şakanın ardından May, Maliye Bakanı Philip Hammond'un uzattığı ilaçları içerek bir nebze de olsa kendine gelebildi, ancak May'a son darbeyi parti sloganı olan “Herkes için çalışan bir ülke inşa ediyoruz.” vurdu.

Konuşmasını yapan Başbakan May’in arkasında yer alan parti sloganı yazısının bir harfi de konuşma sırasında yere düştü.

İngiliz basını May'ın yaşadığı olayları felaketler zinciri olarak yazarken, Muhafazakar partinin oylarının düşmesine sebep olan May'in karşısına rakip olarak Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un çıkması bekleniyor.

TROLLERİN ADAMI SIMON BRODKIN

Theresa May'e karşı yapılan bu eylemin sahibi Simon Brodkin aslında bunu ilk defa yapmıyor. Daha önce ünlü rap sanatçısı Kanye West'in sahnesine konser sırasında çıkan adam, Fifa'da yaşanan rüşvet skandalı sonrasında Fifa Başkanı Sepp Blatter'in basın konuşması sırasında üzerine dolar banknotları fırlatmıştı.