taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.300
USD
3,5734
EURO
4,1926
ALTIN
146,44
PETR
56,2800

İngiltere Başbakanı Theresa May'ın zor anları

İngiltere Başbakanı Theresa May, partisinin Manchester kongresinde konuşurken bir dizi talihsizlik yaşadı.

05.10.2017 - 11:03
  1. Haberler
  2. Dünya

"Pişmiş tavuğun başına gelmeyen o'nun başına geldi" cümlesi gerçekten karşılığını buldu hem de İngiltere Başbakanı Theresa May üzerinde. Muhafazakar Parti'nin Manchester kongresinde konuşan May kürsüye çıktığında öksürük krizine tutuldu. İşte ne olduysa o andan sonra oldu.

İngiltere Başbakanı Theresa May'ın zor anları

ÜNLÜ KOMEDYENDEN İSTİFA MEKTUBU

May'ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada öksürük krizleri baş gösterdi. Konuşmasında sık sık öksüren İngiltere Başbakanı, rahatsızlığı dolayısıyla sesi zaman zaman kesilirken, Başbakanı’nın konuşmasının ortasında ise gazeteci kılığına giren komedyen Simon Brodkin, korumaları aşarak kürsüye fırladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'ın zor anları VİDEO


İngiltere Başbakanı Theresa May'ın zor anları

Brodkin, May'a üzerinde İngiltere'de işten çıkartılmada kullanılan P45 belgesini uzattı. Brodkin, temsili işten kovulma evrakı verdiği May'ı protesto etti.

İngiltere Başbakanı Theresa May'ın zor anları

Brodkin evrakı verirken  “Bunu size vermemi Boris Johnson (Dışişleri Bakanı) söyledi.” dedi. Sahnede zor anlar yaşayan Başbakan mektubu alarak, “Bu kağıdı alması gereken kişi İşçi Partisi Başkanı Jeremy Corbyn’dir.” ifadelerini kullandı. Şakanın ardından May'ın modunun düştüğü görülürken, güvenlik görevlileri Brodkin'i dışarı çıkarttı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'ın zor anları

PARTİ SLOGANINDAN MAY'A TERS KÖŞE

Tatsız şakanın ardından May, Maliye Bakanı Philip Hammond'un uzattığı ilaçları içerek bir nebze de olsa kendine gelebildi, ancak May'a son darbeyi parti sloganı olan “Herkes için çalışan bir ülke inşa ediyoruz.” vurdu.

İngiltere Başbakanı Theresa May'ın zor anları

Konuşmasını yapan Başbakan May’in arkasında yer alan parti sloganı yazısının bir harfi de konuşma sırasında yere düştü.

İngiltere Başbakanı Theresa May'ın zor anları

İngiliz basını May'ın yaşadığı olayları felaketler zinciri olarak yazarken, Muhafazakar partinin oylarının düşmesine sebep olan May'in karşısına rakip olarak Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un çıkması bekleniyor.

TROLLERİN ADAMI SIMON BRODKIN

Theresa May'e karşı yapılan bu eylemin sahibi Simon Brodkin aslında bunu ilk defa yapmıyor. Daha önce ünlü rap sanatçısı Kanye West'in sahnesine konser sırasında çıkan adam, Fifa'da yaşanan rüşvet skandalı sonrasında Fifa Başkanı Sepp Blatter'in basın konuşması sırasında üzerine dolar banknotları fırlatmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'ın zor anları

İngiltere Başbakanı Theresa May'ın zor anları

İlginizi Çekebilir
Şempanze, eşini öpen bakıcıya saldırdı
Ukrayna'da bir hayvanat bahçesinde yaşayan Romeo adlı şempanze, bakıcının eşini öpmesine sinirlenip, bakıcıyı darp etti.
Avusturya'da burka yasağı sokak sanatçılarını da etkiledi
Avusturya'da 1 Ekim'de yürürlüğe giren "burka yasağı", başkent Viyana'nın önemli caddelerindeki müzisyenleri de olumsuz etkiledi.
ABD'de polis siyahi adamı öldürdü
ABD'de bir polis şüpheli gördüğü bir adamı, çevirmeden kaçtığı için silahla ateş açarak öldürdü.
Guatemala'da nehirden çöp akıyor
Guatemala'nın San Andrés Itzapa bölgesinde halkın kullandığı nehir oldukça sağlıksız bir hal aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

451
Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

126
İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

120
Muğla'da 5 terörist öldürüldü

Muğla'da 5 terörist öldürüldü

189
Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

273
Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

116
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

174
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM