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İngiltere Başbakanı’na dert yandılar: Porno indiremiyoruz

Londra’da LGBT’ler için düzenlenen bir resepsiyonda iki İngiliz denizaltı görevlisi, Theresa May'e sorunlarını anlattı.

25.07.2017 - 13:36
  1. Haberler
  2. Dünya

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The Times’ın aktardığına göre, İngiltere Başbakanı Theresa May, Londra’daki Downing Sokağı’nda bulunan başbakanlık konutunda düzenlenen bir resepsiyonla LGBT bireylerle bir araya geldi.

İNTERNET ZAYIF

Resepsiyonda May’le konuşan iki denizaltı görevlisinin, sualtında hayatın daha iyi hale getirilebileceğini ve internet bağlantısının zayıf olduğunu söylediği duyuldu.

PORNO İNDİREMİYORUZ

May de ikiliye “Bu konu kesinlikle düzeltmek için inceleyebileceğimiz bir konu. Teşekkürler” yanıtını verdi.

Ancak bu cevabın ardından ikiliden biri, konu hakkında daha fazla detaya inerek “Sorun porno indiremememiz. Zorlu yolculuklarda yanımıza porno almamız gerekiyor” dedi.

Haberde May’in bu ifadelerin ardından ikiliyle sohbet ettiği yerden hızlıca uzaklaştığı aktarıldı.

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