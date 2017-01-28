İngiltere basınında May ve Trump aşkı

ABD başkanı Donald Trump, göreve geldiği 20 Ocak'tan itibaren Beyaz Saray'da ilk yabancı lider olarak İngiltere başbakanını ağırladı.

İNGİLİZ BASININDA GENİŞ YER BULDU

Theresa May ve Trump'ın yakınlığı İngiliz basınında esprili manşetler atılmasına neden oldu. Daily Mail ve Daily Mirror'un attığı manşetler basında geniş yer buldu.

"BEYAZ SARAY'DA AŞK"

İngiliz Daily Mail gazetesi, 'Beyaz Saray'da aşk' şeklinde bir manşetle haberi sundu.

"ELİNİ TUTMAK İSTİYORUM"

Daily Mirror gazetesi 'Elini tutmak istiyorum' başlığı atarak Theresa May ve Trump arasındaki 'özel ilişki'yi ti'ye alan bir haber hazırladı.

