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İngiltere basınında seçim manşetleri

İngiltere'de gazeteler, Perşembe günü İngiltere'de düzenlenen erken seçimlerin sandık çıkış anketlerini manşetlerine taşıdı.

09.06.2017 - 08:09
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İngiltere basınında seçim manşetleri

İngiltere'de gazeteler, Perşembe günü İngiltere'de düzenlenen erken seçimlerin sandık çıkış anketlerini manşetlerine taşıdı.

BBC Türkçe’nin derlediği haber şöyle: Financial Times manşetine, "Sandık çıkış anketlerine göre May'in seçim kumarı geri tepti" ifadesini taşıdı.

İngiltere basınında seçim manşetleri

"BAŞBAKAN OLARAK KALIP KALMAYACAĞI BELİRSİZ"

Politika editörü George Parker imzalı haberde, May'in başbakan olarak kalıp kalmayacağının belirsiz olduğu aktarıldı.

Bir hafta içinde başlaması beklenen Brexit müzakerelerinin geleceğinin belirsizleştiği belirtilen yazıda, May'in kampanyasının kötü bir başlangıç yaptığı ve cansız olduğu tespit edildi.

The Times gazetesi, "May'in büyük kumarı başarısızlığa uğradı" manşetini atarken Başbakan'ın 'çoğunluğu sağlayamaması ihtimalinin utanç verici' olduğunu ifade etti.

"BREXİT'TE ELİ ZAYIFLAYACAK"

Brüksel'in yakından izlediği seçim sonuçları sebebiyle İngiltere'nin 'Brexit müzakerelerinde elinin zayıflayabileceği' uyarısında bulunan gazete, eski maliye bakanı George Osborne'un sonuçların bu şekilde çıkması halinde May'in istifa etmesi gerektiğine dair sözlerini sayfalarına taşıdı.

Telegraph'ın manşetinde ise 'Çıkış anketlerinin çoğunluğu göstermemesi May'e şok oldu' ifadesini kullandı.

Telegraph da May'in oynadığı kumarını kaybettiğini aktarırken çoğunluğu kazanma hayalinin ortadan kalktığını vurguladı.

İngiltere basınında seçim manşetleri

May'in İşçi Partisi seçmenlerine taraf değiştirmeleri için 'ülkeniz size ihtiyaç duyuyor' şiarını kullanarak Brexit vurgusu yaptığı ifade edildi.

Diğer yandan Corbyn'in ise daha çok kamu hizmetlerine odaklandığı belirtildi.

GUARDİAN: ŞOKE EDİCİ

'May'e sandık çıkış anketi şoku' manşeti atan Guardian gazetesi, May'in kaybettiği kumarın ortaya çıkarttığı 'şoke edici' etkiden bahsetti. Gazete ayrıca Corbyn'in ülkenin dört bir yanında 100 miting ile taraftarlarını heyecanladırmasının etkili olduğunu kaleme aldı. Guardian, özellikle Corbyn'in yedi hafta boyunca düzenlediği 100 mitingde yaşanan heyecanlı atmosferi vurguladı.

İngiltere basınında seçim manşetleri

Gazete, İşçi Partisi'nin özellikle sokaklarda örgütlenerek yoğun bir seçim kampanyası yürüttüğünü aktardı.

Sandık çıkış anketlerinin doğru çıkması halinde May'in büyük yara alacağını belirten gazete, Corbyn'in yaklaşımının haklı çıkacağına vurgu yaptı.

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