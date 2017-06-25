İngiltere bir araç bayramlaşan kalabalığa girdi

Westgate Road bölgesinde gerçekleşen olay bir caminin yakınlarında gerçekleşen olayda, kalabalıktaki insanların, camiden çıktıktan sonra bayramlaşan aileler oldukları belirtildi.

OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Daily Mail'deki habere göre, çok sayıda ambulansın gönderildiği olay yerine silahlı polislerin ve polis helikopterinin de sevk edildiği belirtilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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"ÇOK FAZLA ÇOCUK VARDI"

The Chronicle'a konuşan Magdalena Lukasha isimli görgü tanığı, "Orada çok fazla çocuk vardı. İnsanlar Ramazan Bayramı nedeniyle dua etmek için toplanmıştı. Eşim, bir arabanın 6 ya da 7 kişiye çarptığını gördüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.

POLİS AÇIKLAMA YAPTI: TERÖR DEĞİL

Konuyla ilgili açıklama yapan Northumbria Polisi, 42 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığı açıklarken, olayın terör saldırısı olduğunu düşünmediklerini duyurdu.