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İngiltere bir araç bayramlaşan kalabalığa girdi

Newcastle kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması olayıyla ilgili polisten yapılan açıklamada "Terör değil" denildi.

25.06.2017 - 12:41
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İngiltere bir araç bayramlaşan kalabalığa girdi

Westgate Road bölgesinde gerçekleşen olay bir caminin yakınlarında gerçekleşen olayda, kalabalıktaki insanların, camiden çıktıktan sonra bayramlaşan aileler oldukları belirtildi.

OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Daily Mail'deki habere göre, çok sayıda ambulansın gönderildiği olay yerine silahlı polislerin ve polis helikopterinin de sevk edildiği belirtilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İngiltere bir araç bayramlaşan kalabalığa girdi VİDEO

İngiltere bir araç bayramlaşan kalabalığa girdi

"ÇOK FAZLA ÇOCUK VARDI"

The Chronicle'a konuşan Magdalena Lukasha isimli görgü tanığı, "Orada çok fazla çocuk vardı. İnsanlar Ramazan Bayramı nedeniyle dua etmek için toplanmıştı. Eşim, bir arabanın 6 ya da 7 kişiye çarptığını gördüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.

POLİS AÇIKLAMA YAPTI: TERÖR DEĞİL

Konuyla ilgili açıklama yapan Northumbria Polisi, 42 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığı açıklarken, olayın terör saldırısı olduğunu düşünmediklerini duyurdu.

İngiltere bir araç bayramlaşan kalabalığa girdi

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