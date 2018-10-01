İngiltere Brexit Bakanı: AB bize zorbalık yapmasın

İngiltere'nin Brexit Bakanı Dominic Raab, Avrupa Birliği'ni, İngiltere'yi ülke bütünlüğüne zarar verecek bir anlaşma imzalamaya zorlamamaları konusunda uyardı.

Muhafazakar Parti'nin Birmingham kentinde yapılan konferanstaki konuşmasında Raab şöyle dedi:

"Eğer AB'den gelen tek teklif Birleşik Krallık'ın birliğini tehdit ediyorsa, o zaman AB'den hiçbir anlaşmaya varmadan çıkmaktan başka seçeneğimiz kalmaz.





Bu hükümetin ya da herhangi bir İngiliz hükümetinin bir tür ekonomik ambargo tehdidiyle ülkenin çıkarlarına aykırı tek yanlı bir anlaşma imzalamaya zorlanabileceğini düşünmek bile imkansızdır."

Brexit referandumunun sonuçlarına saygı göstermek zorunda olduklarını belirten Raab, "(AB'nin), dar siyasi çıkarları için İngiltere'yi böylesine kaba ve verimsiz bir biçimde cezalandırmaya kalkışacağına inanmak çok zor" dedi.