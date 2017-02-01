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İngiltere, Brexit kararını yarın parlamentoya sunacak

İngiltere Başbakanı May, Brexit süreciyle ilgili hükümet planını içeren resmi raporu parlamentoya yarın suncaklarını açıkladı.

01.02.2017 - 17:27
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İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda haftalık “Başbakana Sorular” oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Theresa May, milletvekillerine geçen hafta sözünü verdiği Brexit raporunun parlamentoya yarın sunulacağını açıkladı.

Anayasa Mahkemesinin, Brexit sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesinin işletilmesinin parlamentonun onayıyla olması gerektiği yönündeki kararını takiben hükümet, bu yetkinin kendisine devredilmesini öngören bir yasa tasarısını parlamentoya getirmişti.

Başbakan May, yasa tasarısının nihai oylamasından önce tartışmalara zemin teşkil etmesi için hükümetin Brexit müzakerelerindeki önceliklerini ve stratejisini içerecek bir raporun da milletvekillerine verileceğini ilan etmişti. İngiliz siyaset jargonunda “Beyaz belge” diye adlandırılan bu tür raporlar, oylamaya sunulacak yasa tasarılarının tartışılmasına elverecek ayrıntılı bir politika belgesi niteliği taşıyor. May, parlamentoya sunulacak “Beyaz belge”yi “İngiltere için açık ve cüretkar bir gelecek planı” diye nitelendirmişti.

MART BAŞINDA YASALAŞARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

Avam Kamarası'nda 2. tur görüşmelerine dün başalanan 50. madde konusunda yetki devrini içeren tasarısı bugün oylanacak. Tasarının komisyon, 2. tur görüşmeleri, Lordlar Kamarası ve Kraliçe’nin onayı aşamalarından geçtikten sonra Mart ayı başında yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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