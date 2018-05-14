İngiltere: Büyükelçiliği Kudüs'e taşımayacağız

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın Trump'ın aldığı karara halen katılmadığını söyledi.
Sözcü açıklamasında İngiltere'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını belirtti.
ABD BUGÜN BÜYÜKLEÇİLİĞİ TAŞIYOR
Aralık ayında açıklanan ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararının ardından, bugün ABD Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak.
Büyükelçiliğin taşınması nedeniyle bugün Gazze'de düzenlenen gösterilerde, İsrail güçleri göstericilere ateş açtı. Açılan ateşte 10 Filistinli hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı.