taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7327
Euro
6.5876
Altın
1233.45
Borsa
93468.99
Gram Altın
227.182

İngiltere Büyükelçisi'nin sipsi ile sınavı

Denizli'ye gelen İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott'ın sipsi çalmaya çalışırken zorlandığı anlar, renkli görüntüler oluşturdu.

DHA | 23.10.2018 - 19:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki ülkelerin büyükelçilerini, Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda ağırladı.

İNGİLTERE BÜYÜKELÇİSİNİN ZOR ANLARI

Yerel ürünlerle yaylada kahvaltı keyfi yapan büyükelçiler, yerel sanatçılardan mini konser dinledi. Büyükelçiler, mini konserde sipsi çalan Halime Öksem'in performansını çok beğendi. Konserin ardından büyükelçilere, dünyaca ünlü Yatağan bıçakları ve palaları da tanıtıldı. Büyükelçiler, palayı ellerine alarak, inceledi.

Başkan Zolan, büyükelçilere sipsi çalmayı öğretmek istedi. İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott'ın sipsi çalmaya çalışırken zorlandığı anlar, renkli görüntüler oluşturdu.

İngiltere Büyükelçisi'nin sipsi ile sınavı VİDEO

İngiltere Büyükelçisi'nin sipsi ile sınavı

İngiltere Büyükelçisi'nin sipsi ile sınavı

İngiltere Büyükelçisi'nin sipsi ile sınavı

İngiltere Büyükelçisi'nin sipsi ile sınavı

İngiltere Büyükelçisi'nin sipsi ile sınavı

İngiltere Büyükelçisi'nin sipsi ile sınavı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bahçeli yerelde ittifakı bitirdiklerini açıkladı

Bahçeli yerelde ittifakı bitirdiklerini açıkladı

1277
Başkan Erdoğan Bekir Bozdağ'a sahip çıktı

Başkan Erdoğan Bekir Bozdağ'a sahip çıktı

253
Başkan Erdoğan Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi'ni açıkladı

Başkan Erdoğan Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi'ni açıkladı

224
Ankara'da nefesleri kesen 3 saat

Ankara'da nefesleri kesen 3 saat

326
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Erdoğan'dan cevap

Bahçeli'nin ittifak sözlerine Erdoğan'dan cevap

258
İstanbul Yeni Havalimanı göz doldurdu

İstanbul Yeni Havalimanı göz doldurdu

115
Mesut Özil'li Arsenal'den üst üste 7. galibiyet

Mesut Özil'li Arsenal'den üst üste 7. galibiyet

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM