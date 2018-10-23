İngiltere Büyükelçisi'nin sipsi ile sınavı

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye'deki şampiyonluk sayıları ile ilgili bir girişim başlattı. Fenerbahçe'nin resmi sitesinde "Futbolda 28 şampiyonluğumuz var" vurgusu yapıldı.

Osmanbey’de işlek bir caddede 2 taksi şoförü, yol ortasında araçlarını durdurarak yolcu alma nedeniyle tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

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Valbuena'ya Fransa'dan teklif var

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri sahada olup olmaması tartışma konusu olan Valbuena'ya Fransa ekibi Lille talip oldu. Fransız ekibi devre arasından resmi teklif yapacak.