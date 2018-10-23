Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki ülkelerin büyükelçilerini, Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda ağırladı.
İNGİLTERE BÜYÜKELÇİSİNİN ZOR ANLARI
Yerel ürünlerle yaylada kahvaltı keyfi yapan büyükelçiler, yerel sanatçılardan mini konser dinledi. Büyükelçiler, mini konserde sipsi çalan Halime Öksem'in performansını çok beğendi. Konserin ardından büyükelçilere, dünyaca ünlü Yatağan bıçakları ve palaları da tanıtıldı. Büyükelçiler, palayı ellerine alarak, inceledi.
Başkan Zolan, büyükelçilere sipsi çalmayı öğretmek istedi. İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott'ın sipsi çalmaya çalışırken zorlandığı anlar, renkli görüntüler oluşturdu.
İngiltere Büyükelçisi'nin sipsi ile sınavı VİDEO