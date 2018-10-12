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İngiltere de F-35’leri uçurmama kararı aldı

ABD ve İsrail'in ardından İngiltere F-35'leri kızağa çekme kararı aldı. Karara neden olarak da yaşanan kazalar olduğu gösterildi.

İHA | 12.10.2018 - 16:41..
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ABD’nin geçen ay düşen 5. Nesil savaş uçağı F-35’in düşüş sebebinin yakıp tüpündeki arızadan kaynaklandığını tespit ederek uçuşlarını durdurmasının ardından İngiltere de 16 adet F-35 savaş uçağının uçuşunu durdurdu. İsrail de F-35’lerin uçuşunu durdurmuştu.

UÇUŞLAR DURDURULDU

ABD’de düşen F-35 savaş uçağındaki sorunun diğer F-35’lerde de olup olmadığının kontrolü için İngiltere de sahibi olduğu 16 adet F-35 savaş uçağının uçuşlarını durdurdu.

ABD, dün yaptığı açıklamada, tedbir olarak F-35’lerin uçuşlarını durdurmuş, İngiltere ve diğer askeri müttefiklerine de aynı tavsiyede bulunmuştu.
Her biri 158 milyon 500 bin dolarla dünyanın en pahalı silah projesi olan F-35 savaş uçaklarının bu durumunun utandırıcı olduğu belirtildi.

Türkiye’nin de 100 adet alacağı F-35 savaş uçağı projesi 5. Nesil savaş uçağı olarak 21. Yüzyıl savaşlarına göre tasarlanmış siber yeteneklere sahip, hem füze hem bomba taşıma yeteneğini sahip bulunuyor.
Bu projeyle İngiltere’nin de 138 tane alacağı 3 bin adet F-35 savaş uçağının üretilmesi planlandı.

F-35 KAZALARI

F-35 ile ilgili ilk komplikasyon ilk olarak F-35B Lightning II stealth (şimşek II Hayalet) uçağının geçen ay Güney Carolina Beaufort yakınlarında düşmesiyle ortaya çıktı. Kazada Pilotun uçaktan otomatik fırlatma sistemiyle sağ olarak kurtulduğu ve kazada herhangi bir can kaybı olmadığı belirtildi.
O zaman uçağın düşüş sebebi bir sır olurken daha sonra uçağın düşmesinde yakıt tankının rol oynadığının anlaşıldığı kaydedildi.
Perşembe günü ABD, İngiliz ve diğer askeri yetkililer jetlerin aynı tip yakıt tüpü kullanıp kullanmadığını anlamak için F-35 savaş uçağı üzerinde kontrol çalışmaları yapmaya başladı.

Bir Pentagon yetkilisi aynı şüpheli yakıt tüpünün diğer F-35’lerde takılı olması durumunda bu parçanın sökülerek değiştirileceğini, sağlam yakıt tüplerinin takılı olması halinde uçakların normal uçuşlarına devam edeceğini söyledi. Kontrollerin 24 veya 48 saat içinde bitirilmesinin beklendiği kaydedildi.
İngiltere Savun Bakanlığının bir sözcüsü “Güvenlik bizim en büyük endişemiz. Bu yüzden, Birleşik Krallık tedbir olarak bazı F-35 savaş uçaklarının durdurulmasına karar verdi” dedi.
İngiltere’nin sahibi olduğu bir F-35 uçağının kontrolü tamamlanıp yeniden uçuşa başladığı belirtildi.

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