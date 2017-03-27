İngiltere DEAŞ'lı teröristin kızını konuşuyor

İngiltere'nin başkenti Londra'daki terör saldırısını düzenleyen Halit Mesud'un 18 yaşındaki kızının fotoğrafları ortaya çıktı.

BABASININ SÖYLEDİKLERİNİ YAPMIYOR

İngiliz basınının manşetten verdiği genç kızın ismi, Teegan Harvey. Sonradan Müslümanlığı seçen teröristin önceki adı, Andrew Russell'dı. Teegan Harvey'in batılı yaşam tarzına dikkat çeken gazeteler, genç kızın babasının isteklerine karşı koyduğunu aktarıyor.

Buna karşın abla Andi'nin ise babasıyla aynı görüşleri taşıdığı yazıldı.

Basına yansıyan bilgilere göre, Mesud kızlarının annesi Jane Harvey ile 1991 yılında tanıştı ve Harwey'in doğa içindeki milyon dolarlık evine taşındı.

BIÇAKLI SALDIRI

2002 yılında ilişki bitinceye kadar Harvey'in kimya firmasında yönetici olarak çalışan Mesud, söz konusu tarihte bıçaklı saldırı suçundan hapse girdi.

Halit Mesud, kiraladığı bir ciple Thames Nehri üstündeki Westminster Köprüsü'nde yürüyen yayaları ezip geçerek parlamento bahçesinin duvarına çarpmıştı. Bir polisi bıçaklayan saldırgan, vurularak yakalanmıştı.