taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,5987
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

İngiltere DEAŞ'lı teröristin kızını konuşuyor

Londra'da terör saldırısını düzenleyen Halit Mesud'un 18 yaşındaki kızı, İngiliz gazetelerinin manşetlerini süsledi.

27.03.2017 - 14:35
  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere'nin başkenti Londra'daki terör saldırısını düzenleyen Halit Mesud'un 18 yaşındaki kızının fotoğrafları ortaya çıktı.

BABASININ SÖYLEDİKLERİNİ YAPMIYOR

İngiliz basınının manşetten verdiği genç kızın ismi, Teegan Harvey. Sonradan Müslümanlığı seçen teröristin önceki adı, Andrew Russell'dı. Teegan Harvey'in batılı yaşam tarzına dikkat çeken gazeteler, genç kızın babasının isteklerine karşı koyduğunu aktarıyor.

İngiltere DEAŞ'lı teröristin kızını konuşuyor

Buna karşın abla Andi'nin ise babasıyla aynı görüşleri taşıdığı yazıldı.

Basına yansıyan bilgilere göre, Mesud kızlarının annesi Jane Harvey ile 1991 yılında tanıştı ve Harwey'in doğa içindeki milyon dolarlık evine taşındı.

BIÇAKLI SALDIRI

2002 yılında ilişki bitinceye kadar Harvey'in kimya firmasında yönetici olarak çalışan Mesud, söz konusu tarihte bıçaklı saldırı suçundan hapse girdi.

İngiltere DEAŞ'lı teröristin kızını konuşuyor

Halit Mesud, kiraladığı bir ciple Thames Nehri üstündeki Westminster Köprüsü'nde yürüyen yayaları ezip geçerek parlamento bahçesinin duvarına çarpmıştı. Bir polisi bıçaklayan saldırgan, vurularak yakalanmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

366
Akbank'ta büyük kriz

Akbank'ta büyük kriz

130
Ali Ağaoğlu BBC'nin Türkiye belgeselinde

Ali Ağaoğlu BBC'nin Türkiye belgeselinde

215
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya gözaltına alındı

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya gözaltına alındı

195
Temel Karamollaoğlu'na 'evet' çıkarsa sorusu

Temel Karamollaoğlu'na 'evet' çıkarsa sorusu

350
Öldürülen 14 terörist helikopterle taşındı

Öldürülen 14 terörist helikopterle taşındı

254
Gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

Gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM