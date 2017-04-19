İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: Esma Esad yaptırım listesinde

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'in eşi Esma Esad'in İngiltere vatandaşlığından çıkarılması çağrısına ilişkin tekil vatandaşlık dosyalarını görüşmediklerini söyledi.

Johnson, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında milletvekillerinin Suriye’deki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

"ESMA ESAD PROPAGANDA ROLÜ ÜSTLENİYOR"

Oturumda söz alan Muhafazakar Parti milletvekili Sarah Wollaston, Johnson’a, "Cani bir savaş suçlusunu desteklemekte Esma Esad’in oynadığı propaganda rolü dikkate alındığında, bu davranışın İngiliz vatandaşlığıyla bağdaşmadığı mesajını net bir şekilde verebilmemiz için sayın Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ile Esma Esad’e ilişkin görüşmeleri konusunda parlamentoyu bilgilendirebilir mi?” sorusunu yöneltti.

"YAPTIRIM LİSTESİNDE YER ALIYOR"

Wollaston'ın sorusu üzerine Johnson, "Tekil vatandaşlık dosyalarını görüşmüyoruz ancak milletvekili arkadaşımın kaygılarını anlıyorum. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki Esma Esad de tıpkı kocası gibi İngiltere’nin yaptırım listesinde yer alıyor.” yanıtını verdi.

Bazı İngiliz milletvekilleri, İçişleri Bakanı Amber Rudd'a bir mektup göndererek Esma Esad'in, Suriye rejiminin barbarca ve kanlı eylemlerini savunmayı sürdürmesi halinde İngiliz vatandaşlığından çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

"İÇİŞLERİ BAKANI KARAR VERİR"

Mektupla ilgili olarak İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hükümet İngiliz halkını koruma görevini olağanüstü bir ciddiyetle yapıyor. Tekil dosyaları tartışamayız ancak İçişleri Bakanı kamu yararı gördüğü durumlarda bireylerin İngiltere vatandaşlığını iptal edebilir.” ifadeleri kullanılmıştı.

Esma Esad, İngiltere’nin yaptırım listesinde Suriye bölümünde yer alan 238 isim arasında 39. sırada bulunuyor. Esma Esad listeye 26 Mart 2016’da alınmıştı. Londra'da doğup büyüyen Esma Esad'in hem İngiltere hem de Suriye vatandaşlığı bulunuyor.