taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.972
USD
3,5179
EURO
3,6759
ALTIN
128,03
PETR
55,0200

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson’dan Halep açıklaması

Johnson, BM çalışanlarının, Suriye’de Halep şehrinin doğusuna geçmesine izin verilmemesinin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

AA | 24.12.2016 - 01:11
  1. Haberler
  2. Dünya

D

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Birleşmiş Milletler (BM) çalışanlarının, Suriye’de Halep şehrinin doğusuna geçmesine izin verilmemesinin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Johnson, Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BOŞ BİR ZAFER"

“BM'nin Halep’in doğusunda kalanlara yardımcı olmak ve mevcut durumu gözlemlemek için bölgeye tam olarak erişimine izin verilmemesi kabul edilemez. Rejim ve rejimi destekleyenler, sorumluluklarını acilen yerine getirerek sivillerin korunmasını sağlamak için BM Güvenlik Konseyi’nin 2328 sayılı önergesine uymalılar.” ifadelerini kullanan Johnson, "Suriye ordusunun Halep şehrini tamamen kontrol ettiğinin" öne sürüldüğünü fakat bunun "boş bir zafer" olduğunu savundu.

"ESAD RUSYA'NIN DESTEĞİNE BAĞLI"

Johnson, "Esed büyük ölçüde yabancı milislere ve Rusya’nın hava desteğine bağımlı durumda. Bu durum Suriye halkına karşı mezalim de dahil olmak üzere trajik bir yıkıma neden oldu. Esed’in vahşi rejimi Suriye’yi asla birleştiremez, ülkeye istikrar getiremez.” değerlendirmesinde bulundu.

Suriye’de devam eden soruna çözümün, ancak politik zeminde bulunabileceğini belirten Johnson, İran ve Rusya dahil olmak üzere uluslararası topluma bu yönde çalışma yürütülmesi çağrısı yaptı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail BMGK'nın kararına uymayacağını açıkladı

İsrail BMGK'nın kararına uymayacağını açıkladı

119
Rusya Büyükelçisini vuran saldırganın ailesi konuştu

Rusya Büyükelçisini vuran saldırganın ailesi konuştu

138
Hindistan'da 74 milyon dolarlık düğüne soruşturma

Hindistan'da 74 milyon dolarlık düğüne soruşturma

35
John Bass Türkiye'yi Rusya konusunda uyardı

John Bass Türkiye'yi Rusya konusunda uyardı

470
Brad Pİtt'ten Angelina Jolie'ye ayarsız suçlaması

Brad Pİtt'ten Angelina Jolie'ye ayarsız suçlaması

14
Burak Özçivit Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti

Burak Özçivit Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti

53
İspanyol basını: Barcelona Arda'yı satıyor

İspanyol basını: Barcelona Arda'yı satıyor

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM