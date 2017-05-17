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İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Sih Tapınağı’na ziyaret

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Bristol’da bir sih tapınağı ziyaretinde türban taktı.

17.05.2017 - 17:49
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İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinde bir Sih Tapınağı’nı ziyaret etti.

JOHNSON'DAN ALKOL GAFI

Ziyaret sırasında sih inancına göre başına türban takılan Johnson alkolle ilgili büyük bir gafa da imza attı.İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla yeni ticari atılımlarla ilgili konuşan Johnson, Hindistan’a viski ihracatını desteklediğin, söyledi ve İngiltere’den daha çok viski alınması gerektiğini belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Sih Tapınağı’na ziyaret

Ancak Sih inancında alkol kullanılmıyor. Tamamen yasak olmasa da alkol Sih inancı için yanlış. Özellikle Sih Tapınağı’nda alkol tüketimine karşı dini kurallar mevcut.

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Sih Tapınağı’na ziyaret

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Sih Tapınağı’na ziyaret

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