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İngiltere erken genel seçimler için sandık başına gidiyor

Bugün İngiltere'de milyonlarca seçmen düzenlenen erken genel seçimler için sandık başına gidiyor.

08.06.2017 - 08:10
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Yerel saat ile sabah 07:00'da başlayacak oy verme işlemi 22:00'da sona erecek. 46.9 milyon seçmen 650 milletvekilinin seçilmesi için 40 bin merkezde oy kullanacak.

2015 YILINDA 46.4 MİLYON EÇMEN VARDI

BBC'nin haberine göre, 2015 yılında ise oy vermek için kayıt yaptıran 46.4 milyon seçmen vardı. Bu yıl bu seçmen sayısının yüzde 16,4 kadarı posta yoluyla çoktan oyunu kullandı. 2015 yılında seçimlere katılım yüzde 66,4 olmuştu. Son seçimlerde Muhafazakar Parti 650 koltuğun 331'ini kazanarak çoğunluğu elde ederken İşçi Partisi 232 koltuk kazanarak ikinci olmuştu.

İngiltere erken genel seçimler için sandık başına gidiyor

326 KOLTUĞA ULAŞMAK GEREKİYOR

Çoğunluğu elde etmek için 326 koltuğa ulaşmak yeterli oluyor. Çoğu sandık okullarda, topluluk merkezlerinde ve dini merkezlerde kurulurken daha önce publarda, bir çamaşır yıkama dükkanında ve otobüste de sandık kurulduğu olmuştu. Gece yarısı itibariyle sonuçların gelmesi, kesin sonuçların ise Cuma akşamüstü ulaşması bekleniyor.

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