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İngiltere erken seçime koşuyor

Geçtiğimiz hafta Başbakan Theresa May'in AB liderleri ile Salzburg'da yaptığı Brexit görüşmelerinden sonuç alınamaması İngiltere'yi siyasi türbülansa soktu. Bu belirsizlik May'in kaderini de etkiliyor

Haber Merkezi | 23.09.2018 - 16:54..
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İngiltere, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini kapsayan Brexit görüşmelerini tartışmaya devam ediyor. Başbakan Theresa May'in AB liderleriyle yürüttüğü müzakereler bir kez daha çökmenin eşiğine gelirken, ana muhalefetteki İşçi Partisi Liverpool kentinde 13 bin üyesiyle Brexit konulu bir konferans gerçekleştiriyor. 4 gün sürecek konferansta, İngiltere'nin AB'den ayrılıp ayrılmaması gerektiği ve ayrılacaksa hangi şartlarda ayrılacağı konuları masaya yatırılacak.

Ancak mevcut durumda yaşanan belirsizlik, geleceğe ilişkin soru işaretleri İngiltere lideri Theresa May için bir sounun başlangıcı olarak görülüyor.

ERKEN SEÇİM KAPIDA

İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, ikinci bir Brexit referandumu ihtimaline karşı çıkmıştı ancak ülkede birçok kişi, AB ile yapılacak 'ayrılık anlaşmasının' da halk oylamasına sunulmasını istiyor. Böyle bir oylamanın da ikinci bir Brexit referandumuna neden olabileceği belirtiliyor.

İşçi Partisi cephesinde Liverpool'da yapılacak kritik toplantı, Brexit konusundaki tutumun belirlenmesine neden olabilir. Ancak Corbyn, yeni bir referandum yerine Muhafazakar Parti içerisindeki May karşıtlarının da desteğini alarak hükümeti erken seçime zorlamak istiyor.

MAY'İN SONU YAKLAŞIYOR

Öte yandan İngiltere basınında yer alan iddialara bakılırsa, Başbakan Theresa May de ülkeyi erken seçime götürerek liderliğini kurtarmanın hesaplarını yapıyor. The Times'ın Pazar edisyonunda yer alan habere göre, AB liderleri ile yürütülen Brexit görüşmelerinin çökmesini engellemek isteyen May, Kasım'da erken seçime gitmek istiyor.

Gazeteye konuşan May'e yakın iki üst düzey danışman, AB ile yürütülen görüşmelerde halk desteğini kaybetmek istemeyen May'in erken genel seçim ilanı yapacağını ve gelecek yaz da görevden ayrılacağını söyledi.

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