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İngiltere eski Polis Federasyonu Başkanı'ndan itiraf

Ağustos ayında istifa eden ve bugün itibariyle görevi sona eren İngiltere Polis Federasyonu Başkanı Steve White, ülkedeki polis reformunu masonların engellediğini söyledi.

Haber Merkezi | 01.01.2018 - 11:08..
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Masonik yapılanmaların devletlerin iç işlerini nasıl etkilediği bir efsane gibi yıllardan beri konuşulup duyulur. Ancak daha önce resmi olarak dillendirilmeyen bu dedikodu, İngiltere eski Polis Federasyon Başkanı tarafından doğrulandı.

İngiltere eski Polis Federasyonu Başkanı'ndan itiraf

REFORMU ENGELLİYORLAR

Üç yıl boyunca Federasyon başkanlığı görevini yürüten White, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, masonların ülkenin emniyet teşkilatında hâlâ etkili olduklarını düşündüğünü belirtti.

White, masonların, kadınların ve etnik azınlıkların teşkilat içindeki gelişimini engellediğini de öne sürdü.

İngiltere eski Polis Federasyonu Başkanı'ndan itiraf

 

İÇ MESELELERDE ETKİLİLER

Masonluk, dünyanın en gizli örgütlenmelerinden.

Bu örgütlenmeyi eleştirenler, mason localarının gizli faaliyet yürüttüğünü ve üyelerinin çıkarlarını, kamunun çıkarlarının önüne koyacak şekilde hareket ettiğini belirtiyor.

Masonlarsa bu eleştiriyi kabul etmiyor ve kamusal hizmetlerle ilgili belli ilkelere sahip olduklarını ve yüksek ahlaki değerlerle hareket ettiklerini söylüyor.

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