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İngiltere Gazprom'un mal varlığına el koydu
İngiltere, Rus şirketi Gazprom'un ülkedeki mal varlığına el koydu.
Haber Merkezi | 19.06.2018 - 17:53..
Haberler
Avrupa
İngiltere, Rus şirketi
Gazprom
'un ülkedeki mal varlığına el koydu.
Detaylar gelecek...
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