İngiltere Gazprom'un mal varlığına el koydu

Hindistan'da çalışmayan bir ATM'nin tamir edilmek üzere açılması üzerine içerisinde bulunan yaklaşık 9 milyon TL'lik paranın fareler tarafından yenildiği ortaya çıktı.

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Yazlık evler için ilham veren fikirler

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