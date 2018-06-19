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İngiltere Gazprom'un mal varlığına el koydu

İngiltere, Rus şirketi Gazprom'un ülkedeki mal varlığına el koydu.

Haber Merkezi | 19.06.2018 - 17:53..
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İngiltere Gazprom'un mal varlığına el koydu

İngiltere Gazprom'un mal varlığına el koydu

İngiltere, Rus şirketi Gazprom'un ülkedeki mal varlığına el koydu.

Detaylar gelecek...

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