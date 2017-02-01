İngiltere hükümeti Trump'ı ağırlamakta ısrarcı

İngiltere Başbakanlığı Sözcüsü bugün düzenlediği haftalık basın brifinginde, Başbakan Theresa May'in geçen hafta ABD ziyareti sırasında Trump'a yaptığı "devlet ziyareti" davetinin geçerliliğini koruduğunu söyledi.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Sözcü, "ABD, İngiltere'nin önemli bir ortağı ve müttefiki, yakından çalışıyoruz, güçlü ilişkilerimiz var. ABD'nin yeni yönetimiyle güçlü bağlar kurmamız önemli. İnsanların elbette bunu protesto etme hakları var ancak davetimiz geçerliliğini koruyor. ABD Başkanını bu yıl ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Ziyaretin tarihinin ise henüz kesinleşmediğini ifade eden Sözcü, ziyaretin planlamasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Trump yönetimi, İngiltere'nin davetinin kabul edildiğini bildirmişti.

İSMİ KULLANILMIYOR

İngiltere Başbakanlığı'nın haftalık düzenlediği basın brifinglerinde geleneksel kural olarak kayda müsaade ediliyor ancak, Başbakanlık Sözcüsünün isminin haberlerde kullanılmasına izin verilmiyor.

2 MİLYONA YAKIN İMZA

İngiltere Başbakanı May, Trump'ı ülkesine davette acele ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Trump’a yapılan davetin geri alınması için İngiliz Parlamentosuna sunulan dilekçeye şimdiye kadar yaklaşık bir milyon 800 bin kişi imza attı.

Bazı İslam ülkeleri vatandaşlarına yönelik vize yasağı kararıyla dünya genelinde tepkiye neden olan Trump, İngiltere'de protesto ediliyor. Ülke genelindeki protestoların bu hafta sonu da sürmesi bekleniyor.