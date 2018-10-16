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İngiltere: Kaşıkçı soruşturmasını destekliyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının Türkiye tarfından soruşturulmasını desteklediklerini belirtti.

AA | 16.10.2018 - 00:51..
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Londra'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yapan Hunt, "Cemal Kaşıkçı olayı derin bir kaygı kaynağı olmayı sürdürüyor. Bugün bizzat Sayın Çavuşoğlu'na da yinelediğim gibi İngiltere Türkiye'nin olayla ilgili soruşturmasını bütünüyle destekliyor." ifadesine yer verdi.

"SADECE SUUDİ YÖNETİMİ YANIT VEREBİLİR"

"Suudi Arabistan'ı soruşturmayla tam bir işbirliğine çağırıyoruz." ifadesini kullanan Hunt, "Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak sadece Suudi Arabistan'ın cevap verebileceği sorular bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Suudi Arabistan Kralı Salman ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün üzerinde anlaştığı ortak çalışma grubunu memnuniyetle karşıladıklarını belirten Hunt, Suudi Arabistan'ın olayla ilgili başlattığı iç soruşturmayı ve delillerin gerektirmesi halinde halinde sorumlulardan hesap sorma kararını da olumlu bulduklarını kaydetti.

Hunt ile Çavuşoğlu Londra'da yaklaşık 1 saat basına kapalı olarak görüşmüştü.

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