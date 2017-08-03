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İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip emekliye ayrıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, kraliyet görevlerini bıraktı.

03.08.2017 - 09:14
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Kraliyet çiftinin resmi konutu Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, bugün katıldığı son kamusal etkinlikle Prens Philip'in kraliyet görevlerini bırakarak artık emekliye ayrıldığı bildirildi.

BAZI ETKİNLİKLERDE KRALİÇE'YE EŞLİK EDEBİLİR

Saray, 96 yaşındaki prensin emekliye ayrılmasına rağmen gelecekte Kraliçe 2. Elizabeth'in katıldığı bazı etkinliklerde zaman zaman eşinin yanında yer alabileceğini kaydetti.

İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip emekliye ayrıldı

PRENS'E TEŞEKKÜR

İngiltere Başbakanı Theresa May de saraydan gelen haberlere ilişkin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hizmetlerinden dolayı Prens'e teşekkürlerini ileterek, emekliliğinin tadını çıkarması dileğinde bulundu.

RESMİ TÖREN

Philip, 1952'den bu yana resmi törenlerde ve etkinliklerinde Kraliçe Elizabeth'e eşlik etmenin yanı sıra yaklaşık 780 hayır kurumu ile vakfın hamisi, başkanı veya üyesi olarak da çok sayıda etkinliğe katıldı. 1921 doğumlu Philip, 1947 yılında Kraliçe 2. Elizabeth ile evlenmişti.

Prens Philip, 2013 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmış, 11 günlük tedavinin ardından taburcu edilmişti.

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