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İngiltere Kraliyeti'nin cinsel hayatı kitap oldu

Kraliçe II. Elizabeth ve eşi Prens Philip'in cinsel hayatı ile ilgili bilgiler içeren, Lady Colin Campbell tarafından yazılan "Kraliçenin Evliliği" adlı kitap İngiltere'de büyük tartışma yarattı.

Haber Merkezi | 30.06.2018 - 15:48..
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İngiltere'de yayınlanan bir kitapta, Kraliçe Elizabeth ile Prens Philip'in 70 yıllık cinsel hayatına dair detayları ortaya koydu.

Büyük yankı uyandıran kitabın yazarı bilgilerin gerçek olduğunda ısrarcı olurken, eleştirileri dikkate almadığını, "Kraliçenin normal, sağlıklı bir kadın olduğu ve bunda utanılacak bir şey olmadığını" belirtirken, konuyla ilgili kraliyetten açıklama gelmedi.

İngiltere Kraliyeti'nin cinsel hayatı kitap oldu

GÜVENİLİR KAYNAKLAR

Prenses Diana biyografisi ve 'Anne Kraliçe' kitaplarının yazarı Leydi Colin Cambell, kitabının çeşitli güvenilir kaynaklara dayandığını ve bunlardan birkaçının Kraliyet ailesinin içinden olduğunu iddia etti.

Campbell, Kraliçe ile eşi Philip'in balayı ile başlayan ve uzun bir süre süren sağlıklı ve tutkulu bir cinsel hayatları olduğunu ve bu konuda bir gizliliğin söz konusu olmadığını, saraydakilerin detayları bildiğini iddia etti. Prens'in bunu "sağlıklı bir hayata" yorumladığı belirtildi.

İngiltere Kraliyeti'nin cinsel hayatı kitap oldu

"HER KADINA İLGİ GÖSTERDİ"

Ayrıca, Prens Phillip'in gördüğü her güzel kadınla, hatta kitabın yazarı Lady Colin'le bile, flört ettiği aktarıldı. Kraliçe'nin kocasının sadakatsizliği ile ilgili olarak kardeşi Prenses Margaret'a yakındığı da eklendi.

Hoşuna gitmese bile, Kraliçe, eşinin karşı cinsten çok yakın olacağı bir arkadaş edinmesine izin verdi. Campbell, "Prens, evcil hayvanlar gibiydi, bu flörtler onun için oyundu. Prens onların oyun arkadaşı olduğunu söyler, fiziksel aktiviteler paylaşır." şeklinde açıklamada bulundu.

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