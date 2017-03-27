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İngiltere Kuzey Denizi'nde devasa petrol rezervi buldu

İngiliz enerji şirketi Hurricane, Kuzey Denizi'nde, Shetland adalarının 97 kilometre batısında yaklaşık 1 milyar varillik rezerv buldu.

27.03.2017 - 23:50
  1. Haberler
  2. Ekonomi
İngiltere Kuzey Denizi'nde devasa petrol rezervi buldu

Sahada petrol çıkarma faaliyetlerine 2019 yılında başlanmasının planlandığı belirtilen açıklamada, bin 156 metre derine inildiği, birbirine 30 kilometre uzaklıkta açılan iki sondaj kuyusunda “dikkate değer kalitede” rezervin bulunduğu kaydedildi.

"SON YILLARDA BİRLEŞİK KRALLIK İÇİN EN BÜYÜK KEŞİF"

Şirketin üst yöneticisi Robert Trice, “Şirketimiz için bu son derece önemli bir an. Greater Lancaster alanı olarak da bilinen alanda yapılan keşfin, son yıllarda Birleşik Krallık kıta sahanlığı içerisindeki en büyük keşif olduğuna inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından şirketin hisseleri yüzde 6 oranında değer kazandı.

Petrol ve doğalgaz sektörü temsilci kuruluşu Oil and Gas UK Üst Yöneticisi Deirdre Michie de “İngiliz kara sularında yapılan keşif son derece heyecan verici. Arama ve üretim şirketlerinin yeniden alana dönmesi iyimserliğimizi artıyor.” açıklaması yaptı.

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