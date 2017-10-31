İngiltere Kuzey İrlanda'ya verdiği süreyi uzattı

Kuzey İrlanda'da iktidar paylaşımı yoluyla ortak bir hükümet 6 Kasım tarihine kadar kurulamazsa, İngiltere on yıldır ilk kez bölgenin bütçesini yapmak için özel bir mevzuatı devreye sokacağını dün açıklamıştı.

KUZEY İRLANDA DOĞRUDAN YÖNETİME GİDİYOR

İngiliz hükümetinin belirlediği bütçe, on yıldır ilk kez Londra'dan doğrudan yönetime doğru atılmış büyük bir adım olacak.

İngiltere'nin Kuzey İrlanda bakanı James Brokenshire, dün yaptığı açıklamada, İngiltere yanlısı Demokratik Birlik Partisi ve İrlandalı milliyetçi Sinn Fein partisi dün yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve görüşmelere bugün devam edeceklerini söyledi.

GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİLECEK

Brokenshire, "Bunun ışığında, bir yönetimin oluşturulmasını sağlamak için mevzuatın bu hafta parlamentoya getirilmesine ilişkin değerlendirmenin ertelenmesinin doğru olduğuna inanıyorum." dedi.

İki partinin Salı sabahı görüşmelere tekrar başlayacağını ve kendisinin de konumu bu gece değerlendireceğini söyleyen Brokenshire, İngiliz hükümetinin partilerin "ek bazı taleplerini" dikkate alacağını da sözlerine ekledi.